Як правильно купувати продукти і не витрачати гроші на зайве: дієві поради

Дуже часто трапляється так, що, окрім запланованих продуктів, з супермаркету ми додому приносимо ті, без яких можна було б і обійтися. А це зайві витрати. Як розумно робити закупівлі в супермаркетах – дивіться у сюжеті.

Продукти – одна з найбільших статей витрат у сім'ї. Усі ми любимо смачно попоїсти. А продукти мають бути якісними і свіжими. Тому й доводиться регулярно відвідувати магазини, щоб зробити нові запаси. Втім, можна це робити грамотно, аби не витрачати гроші на "непотрібні" харчі.

Щоб економити на продуктах, абсолютно необов'язково голодувати чи сідати на дієту. Потрібно лише дотримуватися кількох правил, які допоможуть раціонально витрачати кошти.

Ніколи не йдіть у магазин голодними. За підрахунками експертів, сита людина купує на 15-20% менше продуктів за голодну.

Складайте список необхідних покупок. По-перше, відвідини магазину суттєво скоротяться. Адже ви точно знатимете, що вам потрібно, і не витрачатимете час на роздуми. По-друге, ви не витратите гроші на непотрібні продукти. А по-третє, зекономите свої сили. Адже не доведеться ще раз йти в магазин, якщо раптом забули щось купити.

Але перед тим, як скласти список продуктів, складіть меню. Наприклад, на тиждень. По перше, це знову ж таки заощадить ваш час на роздуми, щоб це такого приготувати сьогодні на вечерю. А по-друге, зекономить гроші. Фахівці порахували, що люди, які складають список продуктів відповідно до меню, витрачають на продукти на 20-25% менше коштів.

Також намагайтеся здійснювати свої покупки в одному торговому центрі, де отримаєте можливість заробляти бонуси, користуватися дисконтними картами і знижками для постійних клієнтів. Оберіть той магазин, який розташований недалеко від місця вашого проживання. Таким чином, ви також заощадите на бензині для свого автомобіля і на проїзді громадським транспортом.

Перед походом у магазин перевірте, які продукти вже є вдома – у холодильнику, в морозилці, на кухонних поличках та в коморі. Не виключено, що після перевірки ви взагалі можете передумати йти у магазин. А якщо й підете, то принаймні не купите те, що у вас вже є.

По можливості не беріть у магазин дітей. Адже малюк обов'язково випросить у вас щось смачненьке. Якщо ви, до прикладу, ходите в магазин тричі на тиждень і щоразу купуєте дитині кіндер за 25 гривень, то за місяць ви тратите на цю дрібничку 300 гривень, а за рік – 3600 гривень.

Перед походом у магазин визначте суму, яку ви готові витратити. Візьміть тільки її, причому готівкою. Так ви не розтринькаєте зайві гроші, навіть якщо дуже захочете. Чим рідше ви ходитимете в магазин, тим менше витрачатимете гроші. Тому ходити туди варто раз на тиждень, заздалегідь склавши меню і список продуктів.

Візьміть з собою в магазин пакети чи сумки для продуктів. Здавалося б, вони коштують копійки. Але, купуючи тричі на тиждень пакет за одну гривню, за рік ви витрачаєте 145 гривень. Ще один аргумент – поліетиленові пакети шкідливі для довкілля. Тож мати торбинку з тканини – це економно і екологічно.

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В самому супермаркеті беремо кошик, а не візочок. Якщо плануєте купувати дуже багато, то беріть мальнький, а не великий візочок. Підсвідомо наш мозок хоче наповнити весь кошик чи візочок. А це означає, що він зрадницьки буде намагатися купити більше, ніж потрібно. А ще у магазині не варто заглядати в ті відділи, які вам не потрібні. Навіть просто заради цікавості.

Тепер поради стосовно самих продуктів. Миті овочі не лише дорожчі немитих, але й набагато гірше зберігаються. Краще купувати немиті картоплю, моркву, буряк.

Також варто надавати перевагу сезонним овочам. Восени – буряку, моркві, капусті, картоплі. Літом – огіркам, помідорам, кабачкам. Сезонні продукти, які виростили на землі під сонцем, не лише дешевші, а й корисніші за ті, що виросли в теплицях під лампами.

Не купуйте нарізані продукти. Нарізані ковбаса, сир, хліб дорожчі. Також не купуйте готові салати в магазинах. Краще зробіть їх вдома. Якщо більшу частину витрат на продукти становить м'ясо, тоді запам'ятайте, що курка, куплена цілою, обійдеться вам дешевше. Та й кількість страв, які можна приготувати лише з однієї тушки, дуже велика і різноманітна.

Обирайте українські товари. Вони часто дешевші. Адже у вартість не входять митні платежі, доставка та інші витрати. До того ж, так ви підтримаєте вітчизняного виробника.

Найдорожчі продукти розташовані на полицях перед очима покупця. Трохи дешевші – ні рівні рук. Такий психологічний і маркетинговий хід розрахований на вашу лінь. Тому починати свій вибір варто з найнижчих чи верхніх полиць, де розташовані недорогі товари.

Не платіть за рекламу. Продукти популярних виробників коштують дорожче, ніж невідомих. При цьому останні часто не поступаються якістю. Гіпермаркети і торговельні мережі часто випускають продукцію під власною маркою. Як правило, вона набагато дешевша аналогів через відсутність посередників між виробником і магазином.

Що ж стосується ринків та базарів, то продукти найкраще купувати в будній день увечері. А найбільш високі ціни – зранку у вихідний. На базарі можна і навіть треба торгуватися. Просіть знижку, якщо купуєте багато. А також, якщо постійно купуєте щось в одного і того ж продавця.

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