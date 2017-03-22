Як СБУ феєрично затримала високопоставлених офіцерів поліції, які торгували наркотиками

У Запоріжжі Служба безпеки України затримала двох поліцейських, які займалися торгівлею наркотиків.
Затримані виявилися працівниками карного розшуку запорізької поліції в чині підполковників. Вони намагалися налагодити в обласному центрі продаж наркотиків, йдеться в повідомлені СБУ.
Затримали їх під час спроби збуту п’яти пакетів з метамфетаміном та пакету з марихуаною.
Раніше оперативники спецслужби задокументували ще три епізоди продажу наркотиків поліцейськими.
Читайте також: Банда поліцейських торгувала незареєстрованою зброєю зі складів