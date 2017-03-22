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Як СБУ феєрично затримала високопоставлених офіцерів поліції, які торгували наркотиками

12:40, сьогодні 907 Читать новость на русском
Затримання поліцейських
Затримання поліцейських / СБУ

У Запоріжжі Служба безпеки України затримала двох поліцейських, які займалися торгівлею наркотиків.

Затримані виявилися працівниками карного розшуку запорізької поліції в чині підполковників. Вони намагалися налагодити в обласному центрі продаж наркотиків, йдеться в повідомлені СБУ.

Затримали їх під час спроби збуту п’яти пакетів з метамфетаміном та пакету з марихуаною.

Раніше оперативники спецслужби задокументували ще три епізоди продажу наркотиків поліцейськими.

Читайте також: Банда поліцейських торгувала незареєстрованою зброєю зі складів

Теги: Україна СБУ Поліція Запоріжжя Наркотики
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