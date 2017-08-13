Як спостерігали за метеоритним дощем Персеїди: вражаючі фото з Instagram

В ніч на 13 серпня українці та жителі усіх країн північної півкулі мали можливість спостерігати за метеоритним потоком Персеїди. Одне з найкрасивіших природних явищ у світі вирішили зафіксувати фотографи та любителі вражаючих астрономічних подій.

Нагадаємо, щороку в період з 17 до 28 серпня Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Таттла. Завдяки цьому з боку сузір'я Персея в північно-східній частині неба утворюється метеорний потік. Цьогоріч пік метеоритного дощу припав в ніч з 11 на 12 серпня, який науковці обіцяли побачити найяскравішим саме в цю ніч – на 13 серпня.

За годину часу в північно-східній частині неба можна було побачити до 200 "падаючих зірок", а найяскравішим метеоритний потік мав бути за кілька годин до світанку.

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Пропонуємо переглянути неймовірні фото користувачів в Instagram, які спостерігали за метеоритним дощем Персеїди в ніч на 13 серпня.

Perseid Meteor Shower from this night at my back yard ? - I put a short timelapse - please see a link to my fb page to see it :) ☞ @davidgerulisphotography Допис, поширений David Gerulis Photography (@davidgerulisphotography) Сер 13, 2017 о 2:46 PDT