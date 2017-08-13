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Як спостерігали за метеоритним дощем Персеїди: вражаючі фото з Instagram

15:20, сьогодні 601 Читать новость на русском
Як спостерігали за метеоритним дощем Персеїди: вражаючі фото з Instagram
Як спостерігали за метеоритним дощем Персеїди: вражаючі фото з Instagram / Instagram / @ethans_expeditions

В ніч на 13 серпня українці та жителі усіх країн північної півкулі мали можливість спостерігати за метеоритним потоком Персеїди. Одне з найкрасивіших природних явищ у світі вирішили зафіксувати фотографи та любителі вражаючих астрономічних подій.

Нагадаємо, щороку в період з 17 до 28 серпня Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Таттла. Завдяки цьому з боку сузір'я Персея в північно-східній частині неба утворюється метеорний потік. Цьогоріч пік метеоритного дощу припав в ніч з 11 на 12 серпня, який науковці обіцяли побачити найяскравішим саме в цю ніч – на 13 серпня.

За годину часу в північно-східній частині неба можна було побачити до 200 "падаючих зірок", а найяскравішим метеоритний потік мав бути за кілька годин до світанку.

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Пропонуємо переглянути неймовірні фото користувачів в Instagram, які спостерігали за метеоритним дощем Персеїди в ніч на 13 серпня.

Було вже опівночі. Повлягавшись на розкладушці посеред газону, Леся розповідала дітям про те як їх папа любить астрономію. Це правда. Бо то є безмежний світ науки, який постійно відкриває щось нове. Безмежні горизонти для мрій та наукових досягнень! Приємно розуміти, що наші з Лесею діти також з зацікавленням вглядаються в зоряне небо. Своїм гострим зором вони вже з легкістю впізнають деякі сузір'я та серед них відрізняють супутники та МКС, що пролітають над нашими головами... Що ми є у безмежному океані всесвіту? Безпорадні істоти, що можуть лише спостерігати за величчю та красою космосу... Фото: Олег Гарасимець (13.08.2017, 00:34) #garikafterwork #звездопад #персеиды #звездноенебо #семейныйфотограф #свадебныйфотографкиев #видеосъемкасвадьбыкиев #weddingvideo #видеосъемкакиев #familylook #семейныйфотографкиев #київ #киев #фотосессиядетей #kiev #kyiv #photographkiev #фотографкиев #фотографбровары #kievgram #Бровары #brovary #borispol #Борисполь

Допис, поширений Oleg&Lesya photographers (@oleg_garasimets)

#звёзды #звездопад #лето #август #Персеида #Персеиды #ночь #космос

Допис, поширений Иська (@___iska___)

Это выглядит так, как - будто кто - то или что - то чиркает мелом по нашему небу, а затем все следы мгновенно исчезают. Я долго ждал этого события, ведь оно, как и день рождения, бывает лишь раз в году. Очень надеюсь, что наблюдение за Персеидами станет моей традицией, и вновь и вновь она будет заставлять меня целыми ночами вглядываться в бескрайнее небо, наполненное яркими звёздами. Мне очень жаль, что эту ночь я провёл в одиночестве, этого нельзя было допустить. Я много думал о далёком, что находится за гранью наших глаз, но больше я думал о людях, что окружают меня. Я сделал выводы, что некоторые люди должны стать прошлым и исчезнуть с моего неба, как сотни вмиг сгоревших Персеидов. Звучит очень грубо и обидно, но я устал думать о тех, кому нет никакого дела до меня. Очень больно отпускать людей, оставивших в тебе кучу своих следов, но больнее держать их всех внутри... За всю ночь я насчитал более сорока чёрточек, пересёкших разные области неба. И хоть это называется "звездопадом", это всё же не звёзды (они не умеют падать), а булыжнички, которые сгорают при попадании в атмосферу Земли. И пусть даже так, я всё равно загадывал желания. Из сорока загаданных желаний должно же сбыться хоть одно! Я бы хотел, чтобы каждый человек верил в чудо и обладал своим счастьем. Тогда может, всё будет совсем иначе. #Персеиды | Самые волшебные ночи, они в августе.

Допис, поширений Илья Сазонов (@nothingnotstated)

Perseid Meteor Shower from this night at my back yard ? - I put a short timelapse - please see a link to my fb page to see it :) ☞ @davidgerulisphotography

Допис, поширений David Gerulis Photography (@davidgerulisphotography)

The night of the #perseids

Допис, поширений Maheanuu (@maheanuu)

# #? #? #perseida #perseidas #perseid #perseids #estrellas #stars #astrophotography #astrofotografia

Допис, поширений Victor Angel Utrilla (@victor.angelutrilla)

Теги: Новини України Космос LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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