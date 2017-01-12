Як в adidas проігнорували рекламу, яка стала хітом інтернету

Німецький студент Юджин Мерхер (Eugen Merher) зняв відеоролик про компанію adidas. Однак виробник спортивного одягу проігнорував це відео, яке згодом стало сенсацією в інтернеті.

Юджин Мерхер зняв рекламний ролик про літнього спортсмена, в якому показав справжню силу волі людини і її прагнення до перемоги.

На відео Юджина надихнув його родич, якого, як і героя ролика, звали Карл.

Режисер відправив цю рекламу в adidas, але в компанії відмовилися його підтримати і пояснили, що вважають за краще працювати з перевіреними агентствами.

Однак, уже після виходу ролика, кілька співробітників adidas з різних підрозділів все-таки зв'язалися з Мерхером і запропонували йому співпрацю.

Слід зазначити, що на YouTube цей ролик зібрав понад 10 мільйонів переглядів.

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