Як в реп-батлі між росіянином Oxxxymiron та американцем Dizaster двічі виникло питання України

У Лос-Анджелесі відбувся реп-баттл між росіянином Oxxxymiron (Мирон Федоров) і виконавцем з Флориди Dizaster (Башир Ягамі). Попри те, що виконавці зосередили свою увагу на особистісних образах і відносинах між США та Росією, найшлося тут місце і для "українського питання".

Першим тему України підняв саме американський репер.

"Я буду читати нешвидко, щоб ви мене зрозуміли. Якщо ти хочеш перемогти мене – треба бути більш організованим. Ти що думав – це як кордон з Україною: можна увірватися, і все? Ти намагаєшся за допомогою своїх хакерів влізти в нашу систему – але це штат Каліфорнія, у нас укріплення", – зачитав Dizaster.

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Oxxxymiron про Україну згадав лише наприкінці виступу, коли слова зайшла про дружбу.

"Я російський єврей, ти американський араб. Так, це не виглядає як початок прекрасної дружби, але вербальні поєдинки можуть допомогти вилікувати рани, які є у відносинах між народами. Ми стоїмо тут і ображаємо один одного, але у кожного з нас виникає це дивне відчуття: ти дивишся на себе в дзеркало, адже ми ж схожі. Так, баттл-реп – це сексизм, расизм і гомофобія, але якщо ти правда воюєш з кимось, ти не жартуєш про його мамку – ти його вбиваєш. Нехай краще євреї і араби матюкають один одного, ніж стріляють. Я бачив, як це сталося з Україною, і це безумство: дві братські нації тепер вороги, і тільки музика приглушує біль. Я, звичайно, не думаю, що баттл-реп змінить світ. Але він може стати чимось більшим, ніж просто панчлайни і рими", – заявив Oxxxymiron.

Варто зазначити, що за домовленістю, вони зачитали свої тексти на англійській мові. А також те, що у цьому реп-батлі не було суддів, тож і переможців теж не було.