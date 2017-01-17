Як врятуватися з-під льоду: важливі поради

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Якщо провалились під лід, то ви маєте тільки чотири хвилини на порятунок. Що робити, якщо крига скресла буквально під вашими ногами – дивіться у сюжеті.

Потрапивши у крижану пастку, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Адже переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу, але також намагайтеся врятуватися самостійно.

Перш за все, позбудьтеся важкого одягу. Він тягне на дно. Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.

Якщо ж біда трапилася на ваших очах і ви вирішили врятувати людину, яка тоне, наближайтеся лежачи, розкинувши руки і ноги. І не нехтуйте підручними засобами – підійде ремінь від штанів, гілка та мотузка.

Я використовував свій одяг для того, щоб витягнути людину. Тому що підповзти до неї ближче не було можливості. Лід був дуже тонкий. Тому я віддав свою курточку, вона зачепилася за мій одяг, і я її витягнув,
– розповів начальник управління ДСНС Анатолій Врублевський.

Тілько-но вийшли на берег, хутчіш знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка, намагайтеся зігрітися. Головне – не вживати спиртного.

За порадами рятувальників, ставати можна тільки на білу кригу. Адже де блакитна, там пробоїна. Але краще не ризикуйте і обходьте замерзлу річку стороною.

Читайте також: Рятувальники застерегли від походів в гори

Автор: Альона Чернецька
Теги: Україна ДСНС Поради
Джерело: 24 Канал
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