Як замерзає Дунай: опубліковано вражаюче відео

На Дунаї через значне похолодання склалася небезпечна ситуація для кораблів – почала замерзати річка.

Про це з посиланням на службу експлуатації річкового флоту доповідає представник "Українського Дунайського пароплавства" у Facebook.

Рух суден по річці паралізований майже по всій течії Дунаю.

"Станом на 8 січня судна "УДП" на угорській, сербській і болгарській ділянках рухаються ув порти-притулки, де зможуть бути забезпечені зв'язком з берегом і диспетчерською пароплавства, а також – водою і всім необхідним", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на угорській і сербській ділянках Дунаю лід ускладнює рух на 50%. На болгарській ділянці утворення пухкого льоду становить до 100%.

На українській ділянці зберігається небезпека утворення крижаного покриву вздовж берегів.

Також у мережі з'явилось відео як замерзає Дунай. Його опублікував начальник портового флоту філіалу у місті Рені Олександр Шеремет.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явились фото, як біля Одеси замерзає Чорне море.