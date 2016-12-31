Як збільшаться зарплати українських військових з Нового року

З 1 січня зарплати українських військових, які беруть участь в АТО, зростуть.

Про це під час робочої поїздки з американськими сенаторами до Маріуполя повідомив президент Петро Порошенко.

Він доручив міністру оборони збільшити доплати військовослужбовцям у зоні АТО.

Сьогодні я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які одержують військовослужбовці на першій лінії зіткнення до 6 тисяч гривень, тим військовослужбовцям, які перебувають на другій лінії, до 2,4 тисяч гривень,

– уточнив Порошенко.

Він зазначив, що потрібно створювати фінансову і матеріальну мотивацію українським військовослужбовцям.

Радник президента Юрій Бірюков уточнив, що таке підвищення заплановане на перший квартал, а вже з другого кварталу слід очікувати нового етапу підвищення.

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