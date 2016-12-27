Які фундаментальні зміни відбулися у Нацгвардії за 2016 рік

У Нацгвардії похвалилися здобутками за рік – квартири для військових, техніка для охорони порядку і нова форма.

Військовослужбовець Нацгвардії Роман Тимошенко з дружиною нарешті дочекалися ключів від власної двокімнатної квартири. У черзі простояли 20 років і до останнього сумнівалися, що таки отримають житло.

Ключі від новеньких осель отримали понад 60 військовослужбовців. Загалом за цей рік – понад 150 сімей. Те, що черги зрушили з місця є одним з позитивних зрушень, а також закупівля техніки, міжнародна співпраця, будівництво нових приміщень для особового складу.

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А найближча перспектива – це нова форма нацгвардійців, де з’явиться блакитний колір, як одна з новацій. Саме такі відтінки використовують аналогічні поліцейські структури у Європі.

Для поліцейських функцій у Нацгвардії тепер є автомобілі спостереження. Зокрема для фіксації події під час масових зібрань. Обладнані камерами відео нагляду, що з’єднані із базами розшуку.



У Нацгвардії та й інших силових структур є привід для радості. На їх потреби вперше держава виділила понад 5% валового внутрішнього продукту, а це майже 135 мільярдів гривень.