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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яким чином Україна може співпрацювати з Америкою Трампа: думки експертів

20:37, сьогодні 277 Читать новость на русском
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Нічого особистого, просто бізнес. З таким девізом президенствуватиме Дональд Трамп.

Без сентиментів господар Білого дому оцінюватиме, що можуть йому дати потенційні партнери. А Україна, поки що, власне нічого, кажуть експерти. За час президентської гонитви та підготовки до інавгурації наші керівники не надто намагалися налагодити відносини.

Якщо вона продемонструє успіх по двом ключовим питанням. Це прозора приватизація, що дуже цікаво американцям. Наприклад, одна з зареєстрованих в Америці компаній, вона проявляла інтерес до приватизації ОПЗ. Зрозуміло, що, чим більше буде інтересів в Україні, тим буде лобіювання української позиції в Вашингтоні. Друге, звичайно, протидія корупції,
– прокоментував експерт Микола Бєлєсков.

Кандидат на посаду держсекретаря Рекс Тіллерсон нещодавно звинуватив Росію в агресії проти Україні. Попри такі заяви у команді Трампа, українцям все одно потрібно залишатися на сторожі. Адже Україна може стати розмінною монетою в геополітичних іграх сильних держав.

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Амбітний Трамп зацікавлений, аби в світі був один могутній лідер і наддержава – Америка. Теж саме намагається довести Путін. Тільки про Росію. Тому очевидно, що новий американський президент зацікавлений в послабленні так званого конкурента.

США поки що не зацікавлені скасовувати санкції. Про це заявив Трамп. Це цілком логічно, кажуть експерти. І хоч санки потрібно готувати влітку, а домовлятися з Трампом ще під час президентської гонки, – Україна все ще має шанси. Київ має забути про образ слабкої держави з протягнутою рукою. І показати, що ми можемо бути корисними США.

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Теги: Україна Політика Дональд Трамп США гроші
Джерело: 24 Канал
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