Який вид спиртного підвищує креативність: висновки вчених

Австралійські вчені переконують, що слабоалкогольні напої стимулюють креативність у людини.

Вчені провели дослідження, аби це з’ясувати, пише Independent. Вони розділили добровольців на дві групи. Одна з них пили пиво звичайне, а інша група пила безалкогольний напій.

Після випитого усі учасники мали відповісти на низку запитань, які пов'язані з креативним мисленням. Добровольці, які пили звичайне алкогольне пиво показали кращі результати, ніж інші.

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Як розповів доктор Матіас Бенедек, що на проведення експерименту їх надихнуло твердження, що багато відомих письменників любили випити і це допомагало їм бути продуктивними у творчості.

"Наша команда виявила, що трохи алкоголю може дуже допомогти креативним людям. Коли людина зосереджена на вирішенні проблеми, він може зайти в глухий кут. Алкоголь допомагає розслабити мозок і відпустити думки, через що часто виходить подивитися на проблему під іншим кутом", – пояснив вчений.