Який вид спиртного підвищує креативність: висновки вчених

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Австралійські вчені переконують, що слабоалкогольні напої стимулюють креативність у людини.
Вчені провели дослідження, аби це з’ясувати, пише Independent. Вони розділили добровольців на дві групи. Одна з них пили пиво звичайне, а інша група пила безалкогольний напій.
Після випитого усі учасники мали відповісти на низку запитань, які пов'язані з креативним мисленням. Добровольці, які пили звичайне алкогольне пиво показали кращі результати, ніж інші.
Читайте також: Алкогольна культура Європи: традиції, нюанси і дивацтва
Як розповів доктор Матіас Бенедек, що на проведення експерименту їх надихнуло твердження, що багато відомих письменників любили випити і це допомагало їм бути продуктивними у творчості.
"Наша команда виявила, що трохи алкоголю може дуже допомогти креативним людям. Коли людина зосереджена на вирішенні проблеми, він може зайти в глухий кут. Алкоголь допомагає розслабити мозок і відпустити думки, через що часто виходить подивитися на проблему під іншим кутом", – пояснив вчений.