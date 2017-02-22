Якщо відмовитися від вугілля з ОРДЛО: ТОП-3 альтернативи

Вже котрий день українці обговорюють блокаду торгівлі з окупованими територіями та енергетичну кризу пов’язану з цим. Через брак антрацитового вугілля уряд ввів надзвичайні заходи, однак блокада не припинилася.

Якщо повністю відмовитися від вугілля з окупованих територій – це буде мінус 9 млрд тонн вугілля в рік. Аби забезпечити роботу ТЕС і забезпечити українців світлом і теплом.

З бюджету доведеться виділити додаткові гроші. За словами прем’єра Володимира Гройсмана, знадобиться 15 мільярдів гривень. Нардеп Семен Семенченко, який активно підтримує блокаду, називає меншу суму – 10 мільярдів. Каже, це вдвічі менше, ніж заробляють на поставках вугілля зараз Медвечук, Ахметов і син Януковича Олександр.

Пропонуємо вашій увазі 3 сценарії виходу з ситуації. Однак усі вони довгострокові…

1) Переобладнати котли на ТЕС з вугілля марки "А" на вугілля марки "Г". Зауважимо, Україна видобуває вугілля марки "Г" на підконтрольних територіях. Крім того, в Україні вже є котли, які вже переобладнали, та ще кілька, які збираються переобладнати.

2) Провести закупку антрацитового вугілля влітку на нижньому піку цін в США, Австралії, Південній Африці. До речі, африканське вугілля вже закуповували у 2014 році. Тоді Росія закрила поставки газу, а вугілля неможливо було транспортувати через війну.

3) Вкласти бюджетні гроші в спільні виробництва на шахтах в інших країнах світу. Так Україна стане їхнім співвласником і це здешевить поставки.