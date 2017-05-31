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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яку суму збитку завдав ураган у Москві

00:36, сьогодні 437 Читать новость на русском
Наслідки урагану у Москві
Наслідки урагану у Москві / РБК

29 травня у Москві пронісся ураган, який забрав життя чималої кількості людей. Завдав він чималої шкоди і майну.

Страхові компанії через добу після урагану в Москві зареєстрували близько 2 тисяч звернень від громадян у зв'язку з пошкодженням майна, в основному автомобілів, йдеться в повідомленні РБК.

За попередніми оцінками, сума збитків лише автовласникам може скласти 200 мільйонів рублів.

Нагадаємо, 29 травня у Москві пронісся дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу. Жертвами смертоносного смерчу, що 29 травня вирував у Москві, стали 16 осіб. Серед них і українець.

Теги: Москва Ураган у Москві
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