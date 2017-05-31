Яку суму збитку завдав ураган у Москві

29 травня у Москві пронісся ураган, який забрав життя чималої кількості людей. Завдав він чималої шкоди і майну.

Страхові компанії через добу після урагану в Москві зареєстрували близько 2 тисяч звернень від громадян у зв'язку з пошкодженням майна, в основному автомобілів, йдеться в повідомленні РБК.

За попередніми оцінками, сума збитків лише автовласникам може скласти 200 мільйонів рублів.