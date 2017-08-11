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Якубовича та низку відомих росіян через Крим помістили у "Чистилище"

21:51, сьогодні 1786 Читать новость на русском
Ведучий
Ведучий "Поле чудес" Леонід Якубович / Соцмережі

Ведучий популярного на пострадянському просторі шоу "Поле чудес" Леонід Якубович потрапив до розділу "Чистилище" бази ресурсу "Миротворець". Така ж доля спіткала учасників гурту "Дискотека аварія" та співака Вадима Козаченка.

За інформацією активістів Якубович у 2015 році був членом одного з фестивалів в окупованій Ялті.

Крім того,з 2004 року він є членом партії "Єдина Росія" та у 2012-му був у списку довірених осіб кандидата в президенти РФ Володимира Путіна.

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Якубович, Чистилище, Крим

Щодо учасників гурту "Дискотека аварія", то вони в 2016 році брали участь у "Дитячій новій хвилі", що відбувалася в Артеці, а в 2017-му виступали в окупованій Ялті.

Дискотека аварія, Крим, Миротворець

Дискотека аварія, Крим, Миротворець

Дискотека аварія, Крим, Миротворець

"Свідоме порушення державного кордону України під час в'їзду на територію окупованого Росією Криму", – наголошується у повідомленні.

Додамо, що Козаченко народився в українській Полтаві. Прославився він завдяки участі у групі "Фрістайл", а потрапив до бази «Миротворця» через те, що незаконно перетинав кордон з Кримом.

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До слова, у соцмережах співак опублікував фото, як він стоїть на Керченській паромній переправі.

Козаченко, Миротворець, Крим

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини культури LifeStyle Анексія Криму Новини Криму Медіа
Джерело: 24 Канал
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