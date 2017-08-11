Якубовича та низку відомих росіян через Крим помістили у "Чистилище"

Ведучий популярного на пострадянському просторі шоу "Поле чудес" Леонід Якубович потрапив до розділу "Чистилище" бази ресурсу "Миротворець". Така ж доля спіткала учасників гурту "Дискотека аварія" та співака Вадима Козаченка.

За інформацією активістів Якубович у 2015 році був членом одного з фестивалів в окупованій Ялті.

Крім того,з 2004 року він є членом партії "Єдина Росія" та у 2012-му був у списку довірених осіб кандидата в президенти РФ Володимира Путіна.

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Щодо учасників гурту "Дискотека аварія", то вони в 2016 році брали участь у "Дитячій новій хвилі", що відбувалася в Артеці, а в 2017-му виступали в окупованій Ялті.

"Свідоме порушення державного кордону України під час в'їзду на територію окупованого Росією Криму", – наголошується у повідомленні.

Додамо, що Козаченко народився в українській Полтаві. Прославився він завдяки участі у групі "Фрістайл", а потрапив до бази «Миротворця» через те, що незаконно перетинав кордон з Кримом.

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До слова, у соцмережах співак опублікував фото, як він стоїть на Керченській паромній переправі.