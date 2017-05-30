"Яндекс" звинуватив СБУ в брехні

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Компанія "Яндекс" заперечила інформацію Служби безпеки України про те, що персональні дані українців передавали Росії.
Про це мовиться у прес-релізі компанії.
"Ні у співробітників "Яндекс.Україна", ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів "Яндекса", – додали у компанії.
Окрім того у "Яндекс" зазначили, що наразі проводять консультації з юристами, аби захистити свою команду.
Нагадаємо, 29 травня в одеський та київський офіси "Яндекс-Україна"
прийшли з обшуком співробітники СБУ. В СБУ пояснили причину такого кроку. За словами представників спецслужби, було встановлено, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян.