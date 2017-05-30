"Яндекс" звинуватив СБУ в брехні

Компанія "Яндекс" заперечила інформацію Служби безпеки України про те, що персональні дані українців передавали Росії.

Про це мовиться у прес-релізі компанії.

"Ні у співробітників "Яндекс.Україна", ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів "Яндекса", – додали у компанії.

Окрім того у "Яндекс" зазначили, що наразі проводять консультації з юристами, аби захистити свою команду.