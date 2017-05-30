01:30
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 22:00: Руйнівний фонтан. До Європи з дітьми
Випуск новин
22:56, 29 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

"Яндекс" звинуватив СБУ в брехні

00:52, сьогодні 115 Читать новость на русском
"Яндекс" / Фото з відкритих джерел

Компанія "Яндекс" заперечила інформацію Служби безпеки України про те, що персональні дані українців передавали Росії.

Про це мовиться у прес-релізі компанії.

"Ні у співробітників "Яндекс.Україна", ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів "Яндекса", – додали у компанії.

Окрім того у "Яндекс" зазначили, що наразі проводять консультації з юристами, аби захистити свою команду.

Нагадаємо, 29 травня в одеський та київський офіси "Яндекс-Україна" прийшли з обшуком співробітники СБУ. В СБУ пояснили причину такого кроку. За словами представників спецслужби, було встановлено, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян.

Теги: СБУ Яндекс Україна
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 29 травня: Стихія знищила Москву,
29 травня, 22:27 Головні новини 29 травня: Стихія знищила Москву, "Яндекс-Україна" звинувачують у держзраді
2863
Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
29 травня, 22:03 Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
Володимир Шередега 621
Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
29 травня, 21:00 Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
Анастасія Ковач-Петрушенко 467
Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
29 травня, 20:01 Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
435
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
29 травня, 19:00 Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
Наталія Печерська 3106
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Стрілянина у центрі Києві: ЗМІ розкрили деталі
31 грудня 2016 , 10:24
Рада скасувала "комісію" з обміну валюти у банках
 20 грудня 2016 , 23:55
Антикорупціонери передають до суду "газову справу" Онищенка
 сьогодні , 00:38
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук