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Янукович боявся українців навіть тоді, коли присягав на Конституції і Біблії, – Луценко

16:22, сьогодні 435 Читать новость на русском
Інавгурація Віктора Януковича
Інавгурація Віктора Януковича / Фото із відкритих джерел

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів про психологічний аспект у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича.

Про це він повідомив під час брифінгу у Києві 14 березня.

Луценко згадав день, коли його перевозили з Лук’янівського СІЗО в Менську колонію і тоді в інтерв’ю він цитував Альбера Камю і каже, що сьогодні вночі знову про це згадав.

"Я цитував таку фразу, намагаючись пояснити, чому Янукович намагається розправитись зі своїми політичними опонентами: "Мораль кримінальника – це безкінечна зміна перемог, що закінчується помстою і безкінечних поразок, що породжують відчай та злобу", – сказав Луценко.

За словами Луценка, злочин, який зараз інкримінується Віктору Януковичу – "це наслідок притаманних йому рис: відчаю, злоби та страху".

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Янукович боявся українського народу все своє життя, навіть тоді, коли присягав на Конституції та Біблії. Янукович боявся український народ, коли тікав після розстрілу небесної сотні із Києва в Харків, коли тікав із Харкова до Донецька і з Донецька до Криму і з Криму у супроводі російського спецназу до Російської Федерації. Саме цей всепоглинаючий кримінальне єство Януковича страх і був основним мотивом того, що він вчинив потім,
– вважає Юрій Луценко.

Генпрокурор згадав про два листи, якими Янукович запросив російські війська для окупації власної держави.

"Саме страх перед українським народом гнав його до підписання цього ганебного документа, саме цей страх не дає йому сьогодні приїхати до Києва. На сьогодні згідно з рішенням суду і з чинним законодавством Віктор Янукович, який переховується на території Російської Федерації постане перед судом в заочному засудженні", – зазначив Луценко.

14 березня 2017 року звинувачення у держзраді проти президента-втікача Віктора Януковича передано до суду.

Теги: Україна Політика Юрій Луценко Віктор Янукович ГПУ
Джерело: 24 Канал
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