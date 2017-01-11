Яскравий автосалон в США: чим здивували найкращі виробники

В столиці американської автоіндустрії – Детройті – стартував щорічний автосалон. Найкращі виробники змагаються в дизайні, швидкості і потужності своїх творінь.

Цьогоріч на одному з найбільших автосалонів є світові прем'єри, нові технології і повернення легендарних машин. Особливої уваги і популярності набирає тема еко-автівок.

Звання найкращого автомобіля року у США здобув електрокар Chevrolet Bolt. Це комфортний хетчбек з досить потужною батареєю. На одному заряді Bolt може проїхати майже 400 кілометрів і розрахований на покупця з середнім достатком за американськими мірками. Вартість машини – 30 тисяч доларів.

На детройтському автошоу не бракує і класичних автівок. Наприклад, Mercedes представив свій оновлений кроссовер GL. Крім оновленого кузова, машина тепер може стежити за станом водія і завдяки камерам бачить усе, що відбувається довкола неї.

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Свій оновлений кроссовер показали і представники іншого німецького автогіганта Audi. Q8 може похвалитися просторим салоном і 330-тьма кінськими силами під капотом.

На автошоу є й автомобіль майбутнього – подарунок для фанатів мультфільму "Тачки".

Його творці – компанія Pixar оживила легендарну машинку. Вона, як і її анімаційний прототип, – сама знає дорогу і може розповісти про це власнику.

Вхідний квиток на автошоу вартує 500 доларів, але охочих першими побачити найкращі автомобілі не бракує.

Всі фото: Getty Images