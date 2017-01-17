Єфремову продовжили арешт до весни

Колишньому члену "Партії регіонів" Олександру Єфремову продовжили арешт до березня.

Про це в своєму Twitter написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Старобільський райсуд Луганської області продовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року", – написала вона.

Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 січня 2017 р.

Нагадаємо, Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Олександра Єфремова. Зокрема, його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА та у посібництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області.



Нагадаємо, 3 січня Олександру Єфремову вручили обвинувачення у злочинах.



Обвинувальний акт проти Єфремова вже передали до суду.