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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Єфремову продовжили арешт до весни

20:06, сьогодні 107 Читать новость на русском
Олександр Єфремов
Олександр Єфремов / Getty Images

Колишньому члену "Партії регіонів" Олександру Єфремову продовжили арешт до березня.

Про це в своєму Twitter написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Старобільський райсуд Луганської області продовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року", – написала вона.

Нагадаємо, Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Олександра Єфремова. Зокрема, його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА та у посібництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Нагадаємо, 3 січня Олександру Єфремову вручили обвинувачення у злочинах.

Обвинувальний акт проти Єфремова вже передали до суду.

Теги: Україна Політика Олександр Єфремов арешт
Джерело: 24 Канал
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