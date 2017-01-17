Єфремову продовжили арешт до весни

Колишньому члену "Партії регіонів" Олександру Єфремову продовжили арешт до березня.
Про це в своєму Twitter написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Старобільський райсуд Луганської області продовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року", – написала вона.
Нагадаємо, Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Олександра Єфремова. Зокрема, його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА та у посібництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області.
Нагадаємо, 3 січня Олександру Єфремову вручили обвинувачення у злочинах.
Обвинувальний акт проти Єфремова вже передали до суду.
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