ЄС виділить додатково 18 мільйонів євро постраждалим від конфлікту на Сході України

Про це заявив комісар Європейського союзу з питань гуманітарної допомоги й управління кризами Хрістос Стіліанідіс під час візиту у Бахмут на Донеччині.
За інформацією Єврокомісії, гуманітарна допомога надається вразливим групам населення, причому майже 50% від загальної кількості отримують люди на непідконтрольній Україні території.
Теперішня ескалація насильства на Сході України та її вплив на цивільне населення викликає велике занепокоєння. Сьогодні у Бахмуті я хочу сказати українцям: ви не самі. Усі цивільні мають отримати допомогу, з обох боків лінії розмежування. Наш новий пакет гуманітарної допомоги допоможе партнерам на Сході України покрити термінові медичні, санітарні потреби, а також потреби у воді і притулку,
– цитує комісара прес-служба Європейської комісії.
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