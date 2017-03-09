Єврокомісар вказав, як вибори у Франції можуть поставити хрест на ЄС

Єврокомісія немає запасного плану на випадок перемоги лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен на виборах президента у Франції.

Таку думку висловив комісар з економічних і фінансових питань Єврокомісії П'єр Московісі в інтерв'ю німецькому тижневику Zeit, повідомляє Укрінформ.

Перемога Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції буде означати кінець Європи, яку ми знаємо,

– сказав він.

За його словами, уявити ЄС і євровалюту без Франції неможливо, а саме такі обіцянки зробила Ле Пен.

Наш "план А" звучить так: вона програє вибори. Це стало б важливим знаком, що французи "не дали їй спокусити себе",

– сказав єврокомісар і додав, що "плану Б" немає.

Читайте також: Путін – не вбивця, а Європа проводить холодну війну проти Росії, – Ле Пен