00:49
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США.
Випуск новин
22:17, 8 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Єврокомісар вказав, як вибори у Франції можуть поставити хрест на ЄС

23:49, 8 березня 193 Читать новость на русском
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен / Фото з відкритих джерел

Єврокомісія немає запасного плану на випадок перемоги лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен на виборах президента у Франції.

Таку думку висловив комісар з економічних і фінансових питань Єврокомісії П'єр Московісі в інтерв'ю німецькому тижневику Zeit, повідомляє Укрінформ.

Перемога Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції буде означати кінець Європи, яку ми знаємо,
– сказав він.

За його словами, уявити ЄС і євровалюту без Франції неможливо, а саме такі обіцянки зробила Ле Пен.

Наш "план А" звучить так: вона програє вибори. Це стало б важливим знаком, що французи "не дали їй спокусити себе",
– сказав єврокомісар і додав, що "плану Б" немає.

Читайте також: Путін – не вбивця, а Європа проводить холодну війну проти Росії, – Ле Пен

Теги: Політика Франція Євросоюз
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
8 березня, 22:07 Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
474
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
8 березня, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 2932
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
8 березня, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 2626
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
8 березня, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1672
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
8 березня, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 3342
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Бойовики "ЛНР" затримали луганського блогера
 29 листопада 2016 , 08:46 4
Насірова звільнять з-під варти, – прокурор САП
 5 березня , 21:17
Син "регіонала" влаштував п'яні перегони та протаранив патрульних, – волонтер
 6 листопада 2016 , 13:06 33
Кличко отримав травму, – ЗМІ
 24 жовтня 2016 , 22:46
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук