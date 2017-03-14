Європарламент проведе термінові дебати щодо ситуації в Україні

Українські політв'язні в Росії та ситуація в Криму – 2 теми, які вирішили терміново обговорити у Європарламенті.
Про це повідомили на сайті Європарламенту.
Згідно з порядком денним пленарного тижня, дебати відбудуться у четвер 16 березня у першій половині дня. Очікують, що за результатами дискусії Європарламент ухвалить відповідну резолюцію.
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Нагадаємо, що 12 березня Євросоюз ще на півроку продовжив санкції проти Росії за анексію Криму.