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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Європарламент проведе термінові дебати щодо ситуації в Україні

00:05, сьогодні 891 Читать новость на русском
Дебати в Європарламенті
Дебати в Європарламенті / donpress.com

Українські політв'язні в Росії та ситуація в Криму – 2 теми, які вирішили терміново обговорити у Європарламенті.

Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Згідно з порядком денним пленарного тижня, дебати відбудуться у четвер 16 березня у першій половині дня. Очікують, що за результатами дискусії Європарламент ухвалить відповідну резолюцію.

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Нагадаємо, що 12 березня Євросоюз ще на півроку продовжив санкції проти Росії за анексію Криму.

Теги: Європарламент Анексія Криму Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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