Європарламент закликав ввести візи для громадян США

Європейський парламент прийняв резолюцію у якій рекомендує Єврокомісії тимчасово відновити візовий режим з США.

Про це мовиться на сайті Європарламенту.

У повідомленні мовиться, що на такий крок ЄС змушений піти у зв’язку з небажанням США надати право безвізового в'їзду для громадян п'яти країн ЄС.

Наразі громадяни Кіпру, Болгарії, Хорватії, Польщі та Румунії зобов'язані отримати візу перед відвідуванням США.

У Європарламенті закликали призупинити безвізовий режим для США на рік.

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