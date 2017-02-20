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Європейські країни зробили заяви щодо "паспортів" "ДНР" і "ЛНР"

16:29, сьогодні 1171 Читать новость на русском
Терорист Захарченко вже має
Терорист Захарченко вже має "паспорт" "ДНР" / Соцмережі

Уряд Німеччини та Міністерство закордонних справ Франції засуджують визнання Росією "паспортів" та інших важливих документів, які було видано на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Так, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт під час брифінгу заявив, що визнання Росією "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" суперечить Мінським домовленостям, передає Reuters.

"Визнання документів, виданих самопроголошеною "Донецькою народною республікою", підриває єдність України та повністю суперечить усьому тому, що було погоджено у Мінську, і тому абсолютно є неприйнятним", – зауважив він.

Також німецький посадовець додав, влада Німеччини не визнає ці "документи".

Зауважимо, що такої ж думки дотримуються і у Франції.

"Франція шкодує про це рішення, яке не відповідає Мінським угодам. Ми закликаємо російську владу зосередити зусилля та використати свій вплив на лідерів сепаратистів заради того, щоб Мінські угоди було виконано без зволікання," – наголосив речник МЗС країни під час брифінгу.

Читайте також: У відповідь на визнання "паспортів" терористів Україні варто визнати Ічкерію, – боєць АТО

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу. Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.

Натомість у самому Міністерстві закордонних справ вважають, що таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а нелегітимні органи влади.

До слова, речниця Єврокомісії Майя Косьянчич наголосила, що власників паспортів "ЛДНР" не впускатимуть до ЄС. Подібною заявою відзначилися і у Білорусі.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Франція Мінські домовленості
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