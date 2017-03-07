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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Європейський суд дозволив не видавати візи біженцям

14:16, сьогодні 143 Читать новость на русском
Європейський суд дозволив не видавати візи біженцям
Європейський суд дозволив не видавати візи біженцям / kuluar.com.ua

Європейський суд у вівторок, 7 березня, ухвалив, що країни ЄС мають самостійне право вирішувати, чи видавати гуманітарні візи біженцям

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду в Twitter.

Закони не зобов'язують членів надавати гуманітарні візи особам, які бажають потрапити на їхню територію та просять притулку,
– йдеться в повідомленні.

Суд зазначив, що подібні питання регулюються національним законодавством кожної окремої держави.

Вердикт став відповіддю на позов сирійської подружньої пари, якій в жовтні 2016 року відмовили в гуманітарній візі в посольстві Бельгії в Бейруті. Сім'я планувала на 90 днів потрапити до Бельгії, а вже на місці подати заяву про надання притулку, оскільки на батьківщині їм погрожували.

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Теги: Політика біженці Європейський суд Бельгія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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