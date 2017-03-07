Європейський суд дозволив не видавати візи біженцям

Європейський суд у вівторок, 7 березня, ухвалив, що країни ЄС мають самостійне право вирішувати, чи видавати гуманітарні візи біженцям

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду в Twitter.

Закони не зобов'язують членів надавати гуманітарні візи особам, які бажають потрапити на їхню територію та просять притулку,

– йдеться в повідомленні.

Суд зазначив, що подібні питання регулюються національним законодавством кожної окремої держави.

EU law does not require MS to grant humanitarian visas to persons wishing to enter their territory to claim asylum https://t.co/B0sMPtNgss — EU Court of Justice (@EUCourtPress) 7 березня 2017 р.

Вердикт став відповіддю на позов сирійської подружньої пари, якій в жовтні 2016 року відмовили в гуманітарній візі в посольстві Бельгії в Бейруті. Сім'я планувала на 90 днів потрапити до Бельгії, а вже на місці подати заяву про надання притулку, оскільки на батьківщині їм погрожували.

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