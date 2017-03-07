Європейський суд дозволив не видавати візи біженцям

Європейський суд у вівторок, 7 березня, ухвалив, що країни ЄС мають самостійне право вирішувати, чи видавати гуманітарні візи біженцям
Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду в Twitter.
Закони не зобов'язують членів надавати гуманітарні візи особам, які бажають потрапити на їхню територію та просять притулку,
– йдеться в повідомленні.
Суд зазначив, що подібні питання регулюються національним законодавством кожної окремої держави.
Вердикт став відповіддю на позов сирійської подружньої пари, якій в жовтні 2016 року відмовили в гуманітарній візі в посольстві Бельгії в Бейруті. Сім'я планувала на 90 днів потрапити до Бельгії, а вже на місці подати заяву про надання притулку, оскільки на батьківщині їм погрожували.
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