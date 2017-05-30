Європейський суд з прав людини оштрафував Росію за фальсифікації на виборах

Європейський суд з прав людини оштрафував Росію за порушення на виборах у Держдуму 2011-го року.

Європейці зобов'язали Кремль виплатити 38 тисяч євро позивачам. Із позовами до Страсбурзького суду звернулися кілька жителів Санкт-Петербурга. Серед них, зокрема, депутати від партії "Справедлива Росія" і спостерігачі на виборах.

Вони стверджували, що результати голосування на кількох дільницях сфальсифікували. Усі спроби розслідувати порушення були невдалими: прокуратура і слідчий комітет відмовляли в порушенні кримінальної справи.

Це, на їхню думку, обмежувало права на вільні вибори. Скарги чотирьох позивачів суд задовольнив. Кожному з них Росія має виплатити по 9,5 тисяч євро компенсації.

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