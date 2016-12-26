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Телеканал новин 24 Їхня королівська милість: принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше відвідали різдвяну месу
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Їхня королівська милість: принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше відвідали різдвяну месу

19:12, сьогодні 855 Читать новость на русском

Принц Вільям разом зі своєю дружиною герцогинею кембриджською Кейт Міддлтон вперше взяли своїх малолітніх дітей принца Джорджа та принцесу Шарлоту на різдвяну месу.

Усім сімейством вони відвідали церкву Святого Марка в Енглфілді, що неподалік від батьківського будинку герцогині Кембриджської.

Перед фотографами герцогиня Кетрін з'явилася в темно-бордовому пальті і чорній водолазці, несучи на руках Шарлотту.

Півторарічну принцесу одягли у синє пальто.

Натомість трирічний принц Джордж йшов за руку з батьком.

Що цікаво, вперше за майже 30 років через застуду на різдвяну месу не прийшла королева Великобританії Єлизавета ІІ.

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Теги: Королівська сім'я Великобританія LifeStyle Фотоновини
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