Їхня королівська милість: принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше відвідали різдвяну месу

Принц Вільям разом зі своєю дружиною герцогинею кембриджською Кейт Міддлтон вперше взяли своїх малолітніх дітей принца Джорджа та принцесу Шарлоту на різдвяну месу.

Усім сімейством вони відвідали церкву Святого Марка в Енглфілді, що неподалік від батьківського будинку герцогині Кембриджської. Перед фотографами герцогиня Кетрін з'явилася в темно-бордовому пальті і чорній водолазці, несучи на руках Шарлотту. Півторарічну принцесу одягли у синє пальто. Натомість трирічний принц Джордж йшов за руку з батьком. Що цікаво, вперше за майже 30 років через застуду на різдвяну месу не прийшла королева Великобританії Єлизавета ІІ. Дивіться також: Принц Джордж вдруге не дав "п’ять" канадцю: з’явилось фото

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter