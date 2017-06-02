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Ймовірність чесного розподілу справ НАБУ у Солом'янському суді два на мільярд, – розслідування

13:08, сьогодні 32
Олександр Бобровник
Олександр Бобровник / glavcom.ua/

Дозволи на процесуальні дії у корупційних справах НАБУ у Солом'янському суді виносить один і той самий суддя – Олександр Бобровник. Справи мають потрапляти до нього завдяки випадковому автоматичному розподілу між усіма слідчими суддями суду. Але відбувається це трохи за іншим принципом.

Про це повідомляє Bihus.info.

Підрахунки старшого наукового співробітника Інституту математики НАНУ Ірини Єгорченко показують, що за вибірку у понад півтори тисячі справ, так би мовити комплект із найгучніших справ, міг потрапити до Бобровника із надзвичайно низькою ймовірністю.

Розслідування журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" показує, що справи до судді потрапляють дійсно не через систему автоматичного розподілу.

Наприклад, 15 січня 2016 року під час авторозподілу по справі Олександра Онищенка в суді працювало 3 слідчих судді, серед яких система і мала б обрати суддю. Але в день авторозподілу судді Ольга Курова та Андрій Макуха захворіли. Тому система віддала справу Олександру Бобровнику.

Читайте також: НАБУ і САП не дозволили ГПУ закрити справу судді, якого звинувачують в хабарництві

Вже 27 січня в Солом’янський суд потрапляє справа Юрія Іванющенка. Саме в цей момент інших слідчих суддів знову не було на робочому місці. Cеред суддів Бобровник знову залишився один, та через 2 дні він закрив справу Іванющенка.

23 лютого надійшло клопотання НАБУ щодо розслідування продажу Одеським припортовим заводом продукції на понад півтора мільярди гривень британській компанії Newscope Estates Limited. Слідчі Бюро просили суд надати доступ до переписки екс-помічниці Грановського Ольги Ткаченко. Але до цього цю саму справу слухав інший суддя – Андрій Макуха. В цей день він поїхав на навчання. Суд мав би наново провести авторозподіл по справі ОПЗ, але під час авторозподілу в систему ввели не той номер справи. В ухвалі та авторозподілі фігурує номер справи про звичайний розбій яку до цього вів Бобровник. Саме тому система віддала справу раніше визначеному судді, тобто Бобровнику.

Судді Бобровнику "дістаються" майже всі гучні справи в суді

2 березня цього року співробітники НАБУ вручили підозру Роману Насірову. Перед цим екс-голові ДФС різко стає погано, та він лягає у лікарню "Феофанія". Наступні два дні правоохоронці не можуть доставити голову ДФС до суду через його "стан здоров’я". Доставляють до Солом’янського суду тільки у суботу. А у вихідний день система авторозподілу суддів не працює. Тому суддя обирається в ручному режимі – через чергування. Чергував в цей день знову Олександр Бобровник.

Більше про теорію ймовірності в українських судах – дивіться у повному випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Теги: Україна Розслідування Судді
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