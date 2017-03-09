З днем народження, Тарасе! – американські дипломати зворушливо читають вірші Шевченка

З нагоди 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка американські дипломати прочитали найвідоміші вірші українського Кобзаря.

Відео з'явилось на Facebook-сторінці Посольства США в Україні.

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"Ми віртуально помістили дипломатів у відомі місця у США, які мають стосунок до Шевченка й України", – пояснили дипломати.

У Посольстві США нагадують, що цьогоріч минає 25 років з часу встановлення українсько-американських дипвідносин.

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