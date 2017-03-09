20:32
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Випуск новин за 18:00: Вбивство бізнесмена. Єврокомітет остаточно затвердив безвіз для України
Випуск новин
18:59, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

З днем народження, Тарасе! – американські дипломати зворушливо читають вірші Шевченка

20:08, сьогодні 51 Читать новость на русском
Американські дипломати вітають з днем народження Шевченка
Американські дипломати вітають з днем народження Шевченка / Кадр з відео

З нагоди 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка американські дипломати прочитали найвідоміші вірші українського Кобзаря.

Відео з'явилось на Facebook-сторінці Посольства США в Україні.

Пройдіть тест: Невідомі факти з особистого життя Шевченка

"Ми віртуально помістили дипломатів у відомі місця у США, які мають стосунок до Шевченка й України", – пояснили дипломати.

У Посольстві США нагадують, що цьогоріч минає 25 років з часу встановлення українсько-американських дипвідносин.

Читайте також: Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія

Теги: Україна Тарас Шевченко США
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Від січня до січня: здобутки економіки за рік
сьогодні, 20:15 Від січня до січня: здобутки економіки за рік
Яніна Ткачук 130
Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
сьогодні, 19:39 Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
378
Україна проти Росії: на що Київ може розраховувати в Гаазькому суді
сьогодні, 19:15 Україна проти Росії: на що Київ може розраховувати в Гаазькому суді
Інна Жолобович 905
Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
сьогодні, 18:10 Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
Настя Сукач 4246
Ким є Тарас Шевченко для українців?
сьогодні, 17:02 Ким є Тарас Шевченко для українців?
Олександр Палій 661
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
П'яний російський офіцер на авто розчавив жінку на Донбасі
 10 жовтня 2016 , 13:10
Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті
 1 січня , 21:48
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук