З молотка пустять унікальну автівку Трампа

Британський аукціон виставив на продаж ексклюзивний лімузин, створений Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Автоцентр".

Нинішній президент США свого часу намагався випускати лімузини Cadillac. У 1988 році вийшов його перший автомобіль.Та бізнес прогорів: із запланованих 50 склали лише дві моделі машини.

Лімузин Cadillac Deville Trump Golden Series 1988 року наразі неактуальний, але наприкінці 20 століття він вразив багатьох своєю розкішшю. В цьому екземплярі, виставленому на продаж, є телевізор, телефон із факсом та міні-бар. А на шкіряному сидінні золотистими нитками вишито Cadillac Trump.

На британському аукціоні за авто просять 60 тисяч євро.

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