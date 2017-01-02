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З Нового року мільйони користувачів залишились без WhatsApp

13:54, сьогодні 192469 Читать новость на русском
WhatsApp більше не доступний на старих моделях телефонів
WhatsApp більше не доступний на старих моделях телефонів / Getty images

Популярний месенджер WhatsApp, творцем якого є українець, попередив, що з 2017 року припинить обслуговувати мільйони користувачів.

Йдеться про тих абонентів, які користуються старими моделями смартфонів, пише Daily Express.

Зокрема, програма більше не буде доступна на пристроях, що використовують системи Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, iOS 6.

Зважаючи на перспективу наступних семи років, нам би хотілося сконцентрувати свої зусилля на тих платформах мобільного зв'язку, якими користується більшість людей. Попри те, що ці мобільні пристрої були важливою частиною нашої історії, вони не пропонують того виду можливостей, які нам потрібні для розширення наших програмних додатків в майбутньому,
– пояснили в компанії.

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Ще на півроку у WhatsApp вирішили продовжити обслуговування платформ BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 і Nokia Symbian S60. На них сервіс працюватиме до 30 червня 2017 року.

До слова, WhatsAp є одним з найбільш популярних у світі безкоштовних додатків для обміну повідомленнями. На сьогодні його використовує понад мільярд людей по всьому світу. Його творцем є американський програміст українського походження Ян Кум.

З 2014 року месенджер належить корпорації Facebook.

Теги: Україна Android iPhone смартфон Інформаційні технології
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