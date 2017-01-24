19:59
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля
22:05, 23 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 18:00: Смертельне ДТП зі школяркою. Суспільне телебачення в Україні
Випуск новин
19:11, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За крісло канцлера Німеччини позмагається президент Європарламенту

18:32, сьогодні 195 Читать новость на русском
У Меркель достойна конкуренція
У Меркель достойна конкуренція / Getty images

Віце-канцлер Німеччини Зіґмар Ґабріель відмовився змагатися з Ангелою Меркель за посаду канцлера Німеччини.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Зіґмар Ґабріель, який на сьогодні є віце-канцлером, відмовився від висунення в канцлери ФРН від своєї політсили на виборах до Бундестагу.

Натомість цю посаду він запропонував Мартіну Шульцу, який ще до кінця січня обіймає посаду президента Європарламенту, інформує Deutsche Welle.

Відповідну заяву Ґабріель зробив у вівторок, 24 січня, на засіданні фракції СДПН в Бундестазі.

Читайте також: Меркель різко відповіла Трампу: Ми самі вирішимо свою долю

Якщо я зараз висуватимуся, то програю, а зі мною – і СДПН,
– зазначив Ґабріель в інтерв'ю виданню Stern.

Проте повністю від посад у майбутньому уряді ФРН Ґабріель не планує – він хоче стати міністром закордонних справ Німеччини замість Франка-Вальтера Штайнмаєра, який у лютому має обійняти посаду президента країни.

Варто зазначити, що списки провідних партій на парламентських виборах у Німеччині очолюють кандидати на посаду голови уряду.

У листопаді 2016-го чинний канцлер Ангела Меркель оголосила про рішення очолити список Християнсько-демократичного союзу та вчетверте претендувати на посаду.

Вибори до Бундестагу відбудуться в Німеччині 24 вересня.

Теги: Політика Ангела Меркель Європарламент
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
сьогодні, 18:25 Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
Дід Панас 911
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)
сьогодні, 18:10 10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)
1302
Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
сьогодні, 17:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Євгенія Мазур 7 6296
Оскар-2017: оголошені перші номінанти
сьогодні, 15:36 Оскар-2017: оголошені перші номінанти
1 1932
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Нардеп розповів, що означає затримання Каськіва для олігархів
 8 вересня 2016 , 21:09 1
Путіну не потрібен Донбас, він хоче знищити всю Україну, – російський політолог
31 серпня 2016 , 07:01 5
Харківську ОДА очолила жінка
 30 серпня 2016 , 07:36
Машину депутата від "Опоблоку" спалили в Одесі
5 грудня 2016 , 18:32 38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук