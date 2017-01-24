За крісло канцлера Німеччини позмагається президент Європарламенту

Віце-канцлер Німеччини Зіґмар Ґабріель відмовився змагатися з Ангелою Меркель за посаду канцлера Німеччини.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Зіґмар Ґабріель, який на сьогодні є віце-канцлером, відмовився від висунення в канцлери ФРН від своєї політсили на виборах до Бундестагу.

Натомість цю посаду він запропонував Мартіну Шульцу, який ще до кінця січня обіймає посаду президента Європарламенту, інформує Deutsche Welle.

Відповідну заяву Ґабріель зробив у вівторок, 24 січня, на засіданні фракції СДПН в Бундестазі.

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Якщо я зараз висуватимуся, то програю, а зі мною – і СДПН,

– зазначив Ґабріель в інтерв'ю виданню Stern.

Проте повністю від посад у майбутньому уряді ФРН Ґабріель не планує – він хоче стати міністром закордонних справ Німеччини замість Франка-Вальтера Штайнмаєра, який у лютому має обійняти посаду президента країни.

Варто зазначити, що списки провідних партій на парламентських виборах у Німеччині очолюють кандидати на посаду голови уряду.

У листопаді 2016-го чинний канцлер Ангела Меркель оголосила про рішення очолити список Християнсько-демократичного союзу та вчетверте претендувати на посаду.



Вибори до Бундестагу відбудуться в Німеччині 24 вересня.