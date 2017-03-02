За Насалика взялася прокуратура Києва

Прокуратура Києва розпочала провадження щодо міністра енергетики України Ігоря Насалика за фактом можливого кримінального правопорушення.

Про це своїй сторінці Facebook написала народний депутат Вікторія Войціцька, опублікувавши офіційне повідомлення прокуратури.

Прокуратура Києва повідомила мені про відкриття кримінального провадження щодо міністра енергетики за фактом можливого кримінального порушення за ч.1 ст.351 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності народного депутата),

– написала Войціцька.

Вона зазначила, що в грудні 2016 року разом з народним депутатом Мустафою Найємом подала заяву в зв'язку з ненаданням, неповним і невчасним наданням відповідей на депутатські звернення, які стосувалися документації за результатами Юзівського конкурсу.

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При цьому прокуратура повідомила Войціцькій про відсутність підстав для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань України. Після чого вона оскаржила дії прокуратури в суді, який зобов'язав відкрити провадження.