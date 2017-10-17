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Загострення ситуації на Донбасі: Україна зазнала важких втрат

07:55, сьогодні 547 Читать новость на русском
За минулу добу бойовики 36 раз обстріляли сили АТО, 2 бійців загинули, ще 2 отримали поранення
За минулу добу бойовики 36 раз обстріляли сили АТО, 2 бійців загинули, ще 2 отримали поранення / strateq.az

За минулу добу бойовики 36 раз обстріляли сили АТО. Внаслідок бойових дій двоє військових ЗСУ загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомили у прес-службі АТО.

На Донецькому напрямку ввечері, 16 жовтня, бойовики двічі упродовж кількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів позиції ЗСУ біля шахти Бутівка.

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Українські воїни жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО. А близько 18 години, унаслідок обстрілу противника у районі Кам’янки, один наш захисник загинув,
– йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що неподалік Невельського на невідомому вибуховому пристрої підірвався ще один боєць АТО. Від отриманих травм він загинув на місці.

"На Приморському напрямку проросійські найманці тричі з гранатометів і кулеметів, і один раз з мінометів калібру 82 міліметрів, били по наших опорних пунктах на підступах до Водяного. А близько 18 години – застосовували 120-міліметровий міномет біля Павлополя. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один наш військовий", – зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новоолександрівки, Попасної, Станиці Луганської та Валуйського.

Загалом за минулу добу бойовики 36 разів порушили перемир’я. Українські військові жорстко відповідали бойовикам 28 разів вогнем із піхотного озброєння.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Жертви Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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