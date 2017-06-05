Захід сам розпалив вогонь, який ударив у відповідь, – аятола Ірану про тероризм

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Аятола вважає, що країни Заходу "самі розпалили цей вогонь, і який тепер ударив по них у відповідь".
Ті кроки, до яких країни Заходу вдаються в боротьбі з джихадистами, на кшталт терористичного угруповання "Ісламська держава", невдалі. Таку думку висловив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї під час телевізійного виступу, пише DW.
Зазначено, що ця заява стала частиною промови з нагоди 28-річчя смерті керівника революції в Ірані аятоли Хомейні й пролунала на тлі останнього кривавого теракту в Лондоні. На думку духовного лідера Ірану, наразі ІД "витісняють із її місця виникнення в Сирії та Іраку в інші країни – Афганістан, Пакистан, та навіть Філіппіни й європейські країни".
Читайте також: "Сатанинські вірші" Салмана Рушді: книжка, яка вбиває живих та оживляє мертвих
Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.
У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.
Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.