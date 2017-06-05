Захід сам розпалив вогонь, який ударив у відповідь, – аятола Ірану про тероризм

Аятола вважає, що країни Заходу "самі розпалили цей вогонь, і який тепер ударив по них у відповідь".

Ті кроки, до яких країни Заходу вдаються в боротьбі з джихадистами, на кшталт терористичного угруповання "Ісламська держава", невдалі. Таку думку висловив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї під час телевізійного виступу, пише DW.

Зазначено, що ця заява стала частиною промови з нагоди 28-річчя смерті керівника революції в Ірані аятоли Хомейні й пролунала на тлі останнього кривавого теракту в Лондоні. На думку духовного лідера Ірану, наразі ІД "витісняють із її місця виникнення в Сирії та Іраку в інші країни – Афганістан, Пакистан, та навіть Філіппіни й європейські країни".

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Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.