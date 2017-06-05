15:49
5 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині
Випуск новин
22:34, 4 червня
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захід сам розпалив вогонь, який ударив у відповідь, – аятола Ірану про тероризм

14:16, сьогодні 325 Читать новость на русском
Аятолла Алі Хаменеї
Аятолла Алі Хаменеї / tvc

Аятола вважає, що країни Заходу "самі розпалили цей вогонь, і який тепер ударив по них у відповідь".

Ті кроки, до яких країни Заходу вдаються в боротьбі з джихадистами, на кшталт терористичного угруповання "Ісламська держава", невдалі. Таку думку висловив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї під час телевізійного виступу, пише DW.

Зазначено, що ця заява стала частиною промови з нагоди 28-річчя смерті керівника революції в Ірані аятоли Хомейні й пролунала на тлі останнього кривавого теракту в Лондоні. На думку духовного лідера Ірану, наразі ІД "витісняють із її місця виникнення в Сирії та Іраку в інші країни – Афганістан, Пакистан, та навіть Філіппіни й європейські країни".

Читайте також: "Сатанинські вірші" Салмана Рушді: книжка, яка вбиває живих та оживляє мертвих

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.

Теги: Тероризм Іран
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Небезпечний вірус краде банківські дані українців
 13 січня , 13:29 8
"ДНР" та "ЛНР" щотижня зазнають великих втрат, – екс-ватажок терористів
 7 грудня 2016 , 09:32 2
На волю відпустили всіх нападників на бійців АТО у Дніпрі, – Філатов
 10 травня , 10:26
Як зміниться життя українців після виконання вимог МВФ: інфографіка
 11 квітня , 10:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук