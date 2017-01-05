Захмарні гроші. Геращенко назвав розмір зарплати міністра, щоб подолати корупцію

Аби в Кабінеті міністрів працювали професіонали та не брали хабарів, їхня зарплата має бути близько 100 тисяч гривень. Про це заявив нардеп Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

"Зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали, юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує", – переконаний нардеп.

Він також назвав оптимальну, на його думку, зарплату для міністра.

"Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тисяч гривень. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні", – вважає нардеп.

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