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Закриття "Рошен" в Липецьку. Хто переміг Порошенка: бізнесмен чи політик

16:04, сьогодні 806 Читать новость на русском
"Рошен" закриває Липецьку кондитерську фабрику / economics.unian.net

Кремлю було вигідно, щоб в Україні використовували тему Липецької кондитерської фабрики для звинувачення в бік Петра Порошенка. Тому Росія перешкоджала розв’язанню цієї проблеми.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи закриття скандально відомої Липецької кондитерської фабрики, що досі діяла на території Росії.

Конфлікт розвивався і по-різному виглядав упродовж усього періоду військової агресії Кремля щодо України. Спершу були ілюзії, що вдасться більш-менш вийти з цього конфлікту, сказав Фесенко.

З тим об’єктом, в який вкладено багато грошей, дуже важко розлучатися. Будь-який бізнесмен цю логіку дуже добре розуміє. Наскільки я чув, менеджмент "Рошен" був категорично проти закриття фабрики в Липецьку. Саме тому, що було дуже багато вкладено. І Порошенко коливався,
– зауважив політолог.

З одного боку, за словами експерта, Порошенко постійно стикався з постійною критикою та обвинуваченнями. З іншого, як бізнесмен, він розумів, що це буде втрачена інвестиція з викинутими на вітер грішми.

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Чому зараз? Порошенко зрозумів, що все ж таки треба пожертвувати Липецькою фабрикою. З одного боку, це реагування на критику, на позицію громадянського суспільства. Але це також означає, що сам Порошенко розуміє, що конфлікт з Росією – надовго. Тому чекати немає сенсу,
– відзначив Фесенко.

Водночас, наголошує експерт, хоча тут йдеться і про збитки, і про економічні проблеми, і про тиск з боку Росії, однак, в цьому рішенні домінує політична логіка. Розуміння того, що збереження Липецької фабрики означає збереження ризиків, проблем для репутації та підозр. Тому, підсумовує Фесенко, краще пізно, ніж ніколи.

Нагадаємо, корпорація "Рошен" закриває Липецьку кондитерську фабрику. Раніше повідомлялось, що продаж філії Липецької фабрики Roshen був неможливим через арешт майна, накладений слідчим комітетом РФ в рамках порушеної кримінальної справи.

Раніше в коментарі сайту "24" політолог Олексій Гарань розповів, що закрити фабрику від початку військової агресії Росії щодо України не можна було, адже російська влада робила все для того, щоб юридично ускладнити цей процес.

Теги: Україна Політика Закриття "Рошен" Рошен Петро Порошенко гроші Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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