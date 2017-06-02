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Замах на Осмаєва: експерт розповів, хто міг бути замовником

15:00, сьогодні 1005 Читать новость на русском
Замах на Адама Осмаєва: ким був нападник
Замах на Адама Осмаєва: ким був нападник / Преса України

Кілер-псевдожурналіст, який намагався вбити командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, міг бути завербованим російськими спецслужбами. Однак сумнівно, що його послав Кадиров. Загалом найманий вбивця може виявитися просто неадекватною людиною.

Таку думку сайту "24" висловив журналіст-кримінолог Олег Єльцов.

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За словами експерта, в діях цього кілера не видно ніякого професіоналізму. Поки не можна говорити, чи був це кілер Кадирова.

Кілер же ще не дав свідчення. У Кадирова є виконавці і більш серйозні. Швидше за все, це можуть бути російські спецслужби. Найняли людину, яка зробила наколку на грудях, чого мусульмани зазвичай не роблять. Але у нього не вийшло виконати завдання. Може, він просто божевільний,
– вважає Олег Єльцов.

Водночас, як зауважує експерт, Осмаєва дійсно можна назвати "кровником" Путіна. Ще в 2012 році його дружина шукала підтримки, в тому числі, в українських ЗМІ, щоб влада Януковича не передала його Росії. Тоді, як відомо, спецслужби України і Росії начебто зірвали замах на Путіна, який тоді був прем’єром. Підозрюваних у підготовці замаху було затримано в Одесі. Одну людину, яка дала свідчення на Осмаєва, Україна тоді екстрадувала. Хоча, як зазначає Єльцов, наскільки він представляв загрозу для Путіна – складно сказати.

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При цьому, на переконання Олега Єльцова, те, що російські спецслужби себе вільно почувають на території України, не відповідає дійсності. За його словами, йде війна, економічна криза, криворукі реформатори правоохоронних органів, зокрема міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повністю розвалили систему.

"Але СБУ, судячи з її роботи, відроджується як державна спецслужба. Хоча стріляти будуть ще довго, років 10. На ринок надійшла величезна кількість нелегальної зброї, і цьому можна протиставити тільки закінчення війни, підняття економіки. Тому що безробітні люди готові на все. І багато хто схильний до криміналу", – підкреслив Єльцов.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на Путіна та який воював на Донбасі. У стрілка, який відкрив вогонь, було виявлено закордонний паспорт громадянина України. Перед цим кілер представився французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde та запропонував Осмаєву та його дружині Аміні Окуєвій зустрітися в Києві на вулиці Кирилівській.

Теги: Володимир Путін Україна Політика Адам Осмаєв Стрілянина в Києві Рамзан Кадиров
Джерело: 24 Канал
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