Замість м'яких крісел – намети на блокпості: як депутати підтримують учасників блокади на Сході

Нардепи від фракції "Об"єднання "Самопоміч" провели виїзне засідання на одному з редутів у Бахмуті. Напередодні вони поїхали на Схід підтримати учасників блокади торгівлі з непідконтрольними територіями.

Такий крок став протестом проти того, що досі на голосування до сесійної зали Верховної Ради не винесли законопроект про тимчасово окуповані території. Закон має офіційно визнати російську окупацію на Донбасі та заборонити торгівлю з бойовиками.

Інша причина – на власні очі побачити, як триває блокада торгівлі з окупованими територіями та поспілкуватися з її учасниками.

Коли запитуєш: "Друзі, а куди діваються тисячі гривень з одної тонни вугілля, які мають бути вашими, у вашій зарплаті, у ваших дітей, хлопців". Ми не знаємо. Ну, якщо не знаєте, то давайте дізнаватися. Це наша держава,

– сказав голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Із початку торгової блокади влада усіляко переконує, що без вугілля з окупованих територій енергетична система України не впорається. Щоб перевірити це, народні депутати вирушили на Вуглегірську ТЕС, яка поблизу лінії фронту. Вугілля туди поставляють з підконтрольних Україні територій.

Поставки йдуть регулярні, відгрузки також. З вигрузкою питань немає. Тобто на сьогодні проблеми з вугіллям немає,

– прокоментував директор Вуглегірської ТЕС Сергій Тарутін.

Звісно, вугілля доводиться везти довшим шляхом, ніж до початку війни. Та навіть попри це, запасів копалин на складі Вуглегірської ТЕС вистачає.

Блокада торгівлі з окупованими територіями триває рівно місяць. Окрім контрабандного вугілля, активісти не пропускають вантажі з лісом, металом та іншими товарами.

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Нещодавно глава Уряду Володимир Гройсман запросив представників блокади на переговори. Останні висунули дві вимоги – негайно звільнити полонених і прийняти закон про окуповані території. У свою чергу Гройсман запропонував компроміс – скасувати видані СБУ дозволи на переміщення товарів і владнати торгівлю з непідконтрольними територіями на державному рівні.

Штаб блокади пообіцяв розглянути пропозиції і після консультацій дати відповідь.

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