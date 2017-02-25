18:05
25 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики
Вєсті Кремля
21:55, 24 лютого
Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA
19:45, 24 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 15:00: Розбійний напад у Чернігові. 12 поранених у зоні АТО
Випуск новин
16:09, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Замість м'яких крісел – намети на блокпості: як депутати підтримують учасників блокади на Сході

17:11, сьогодні 279 Читать новость на русском

Нардепи від фракції "Об"єднання "Самопоміч" провели виїзне засідання на одному з редутів у Бахмуті. Напередодні вони поїхали на Схід підтримати учасників блокади торгівлі з непідконтрольними територіями.

Такий крок став протестом проти того, що досі на голосування до сесійної зали Верховної Ради не винесли законопроект про тимчасово окуповані території. Закон має офіційно визнати російську окупацію на Донбасі та заборонити торгівлю з бойовиками.

Інша причина – на власні очі побачити, як триває блокада торгівлі з окупованими територіями та поспілкуватися з її учасниками.

Коли запитуєш: "Друзі, а куди діваються тисячі гривень з одної тонни вугілля, які мають бути вашими, у вашій зарплаті, у ваших дітей, хлопців". Ми не знаємо. Ну, якщо не знаєте, то давайте дізнаватися. Це наша держава,
– сказав голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Із початку торгової блокади влада усіляко переконує, що без вугілля з окупованих територій енергетична система України не впорається. Щоб перевірити це, народні депутати вирушили на Вуглегірську ТЕС, яка поблизу лінії фронту. Вугілля туди поставляють з підконтрольних Україні територій.

Поставки йдуть регулярні, відгрузки також. З вигрузкою питань немає. Тобто на сьогодні проблеми з вугіллям немає,
– прокоментував директор Вуглегірської ТЕС Сергій Тарутін.

Звісно, вугілля доводиться везти довшим шляхом, ніж до початку війни. Та навіть попри це, запасів копалин на складі Вуглегірської ТЕС вистачає.

Блокада торгівлі з окупованими територіями триває рівно місяць. Окрім контрабандного вугілля, активісти не пропускають вантажі з лісом, металом та іншими товарами.

Читайте також: Парасюк назвав умову завершення війни на Донбасі

Нещодавно глава Уряду Володимир Гройсман запросив представників блокади на переговори. Останні висунули дві вимоги – негайно звільнити полонених і прийняти закон про окуповані території. У свою чергу Гройсман запропонував компроміс – скасувати видані СБУ дозволи на переміщення товарів і владнати торгівлю з непідконтрольними територіями на державному рівні.

Штаб блокади пообіцяв розглянути пропозиції і після консультацій дати відповідь.

Читайте також: Якщо відмовитися від вугілля з ОРДЛО: ТОП-3 альтернативи

Автор: Поліна Литвинова
Теги: Самопоміч Україна Політика Блокада вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Фінал нацвідбору Євробачення-2017 – пісні усіх учасників
сьогодні, 17:09 Фінал нацвідбору Євробачення-2017 – пісні усіх учасників
Андрій Шляхтін 2348
Котячі сльози, або Для Росії двері зачинилися
сьогодні, 17:02 Котячі сльози, або Для Росії двері зачинилися
Дід Панас 2718
Росія знайшла новий спосіб тиснути на Україну
сьогодні, 14:01 Росія знайшла новий спосіб тиснути на Україну
Дмитро Снєгирьов 6228
Будни министров
сьогодні, 11:16 Будни министров "ЛНР": жил, работал, исчез ночью
Ольга Черненко 3036
Учитесь улыбаться незнакомцам!
сьогодні, 08:45 Учитесь улыбаться незнакомцам!
Ілля Кенігштейн 1049
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
В Україні почала працювати перша фабрика 3D-друку
 20 вересня 2016 , 12:44
Сніговий полон. На трасі Мукачеве – Ужгород утворилися кілометрові затори
 13 січня , 15:25
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук