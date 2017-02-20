"Занадто зловживав брехнею": нестримна реакція соцмереж на смерть Віталія Чуркіна

Ввечері 20 лютого стало відомо про смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.
Користувачі соцмереж не забарались з реакцією на таку звістку.
Віталій Чуркін на посаді постпреда Росії в ООН був відомий своїми одіозними заявами щодо анексії Росією Криму, збиття над Донбасом малазійського "Боїнга", ветуванням резолюцій тощо.
Інтернет-юзери все йому згадали.
Нагадаємо, 20 лютого на 64-му році життя у Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. 21 лютого йому мало виповнитись 65.