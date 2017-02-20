"Занадто зловживав брехнею": нестримна реакція соцмереж на смерть Віталія Чуркіна

Ввечері 20 лютого стало відомо про смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Користувачі соцмереж не забарались з реакцією на таку звістку.

Віталій Чуркін на посаді постпреда Росії в ООН був відомий своїми одіозними заявами щодо анексії Росією Криму, збиття над Донбасом малазійського "Боїнга", ветуванням резолюцій тощо.

Інтернет-юзери все йому згадали.

Чуркин не врет уже несколько часов. — Ахуевший Ростов (@darlingrostov) 20 лютого 2017 р.

заходит чкркин в бар, а там бармены — моторола и гиви, и все с рогами, хвостами, чуркина узнали и кричат: с возвращением в родную гавань! — неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) 20 лютого 2017 р.

Добрый вечер, я Дмитрий Ярош, твой куратор в игре "синий кит", умирай pic.twitter.com/IfAXU4xfkF — Ukrop (@ukropinfo) 20 лютого 2017 р.

С такими темпами, никто до Гааги не доживет. — Адесса (@alisaod2016) 20 лютого 2017 р.

Чуркин так и не дождался выполнения соглашений 21 февраля — ето не я (@etokotik) 20 лютого 2017 р.

Теперь Чуркин может официально повалятся рядом с Лениным — Прокурор Крыма (@ProkyrorCrimea) 20 лютого 2017 р.

Что-то все, кто что-то знали про #MH17, помирают. Моторола, Гиви, Чуркин. Москва будет сдавать Донбасс? — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 20 лютого 2017 р.

Чуркин слишком злоупотреблял враньем. — Крымская Зима (@Wintercrim) 20 лютого 2017 р.

Несвежими трупами Чуркиных наполним боинги — П Ы Н Д Ы К (@Gandrushka) 20 лютого 2017 р.

Чуркин умер потому, что был тяжелее воздуха — П Ы Н Д Ы К (@Gandrushka) 20 лютого 2017 р.

Это Виталик. Он не понимает что с ним произошло pic.twitter.com/zEPe2mpb8B — Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 20 лютого 2017 р.

"Умер Віталий Чуркин". Не умер, а чорти прибрали. Нехай переконує тепер чортів, що Росія не агресор, й нікого не вбиває. Амінь! pic.twitter.com/qrgYC1ZbOu — ТурбуючийБлекАут (@shadowshadow301) 20 лютого 2017 р.

Чуркин отошел в мир иной. Отлично, но скоро будем наблюдать нового неадекватного представителя агрессора в ООН. — Semen Kabakaev (@SemenKabakaev) 20 лютого 2017 р.

Чуркин! Ой, як брехав, ой, як брехав, та й добрехався! — BatCat (@inne_ss) 20 лютого 2017 р.

Всего месяц президент, а русские мрут как мухи. Далі буде краще — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 20 лютого 2017 р.

Теперь наконец-то в ООН консенсус по сбитому над Донбассом Боингу.



Умер единственный из всего СовБеза кто голосовал против трибунала pic.twitter.com/zKd75VyzJV — РБ головного мозга (@belamova) 20 лютого 2017 р.

Russian Ambassador Challenge продовжується. — M.G. (@magutw) 20 лютого 2017 р.

Моторола, Гиви, встречайте пополнение. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 20 лютого 2017 р.

Поднимите руку, кто после смерти окажется в аду за верную службу преступной диктатуре! pic.twitter.com/dS3jSrzWqI — Дядюшка Шу (@Shulz) 20 лютого 2017 р.

Нагадаємо, 20 лютого на 64-му році життя у Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. 21 лютого йому мало виповнитись 65.