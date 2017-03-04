Затримання Насірова: з'явилося відео зі скандальними деталями

Агенти Національного антикорупційного бюро України, які проводили затримання глави ДФС Романа Насірова, нібито не дотримувалися всіх формальностей, що може вплинути на подальший хід справи.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив український політтехнолог Олексій Голобуцький, повідомляє ONLINE.UA.

Голобуцький надав відео, зняте дружиною Насирова.

"Добродій, який побажав залишитися анонімним, надіслав найцікавіше відео: запис затримання глави ДФС з мобільного дружини Насірова. І питання навіть не у "смажених" фактах, не у пікантних ігрищах НАБУшников з перевдяганням у форму медбратів. Подивіться уважно. Представники вельми специфічної держслужби при затриманні одного з топ-чиновників країни принципово не вважають за потрібне дотримуватися процедури (конкретно момент представитися по всій формі дружині затримуваного, як того вимагає закон і інструкція)", – написав Голобуцький.

"Але ж на них чортову купу грошей вгатили – якраз для максимально якісного виконання ними своїх функцій, в найменших деталях дотримуючись букви і духу закону (і знання цих деталей – це вже само собою)! По суті, ми бачимо наступне: свідоме (при такій-то підготовці – і "випадково"?! Не смішіть мої тапочки!) формування підстав для судового оскарження затримання і в цілому для розвалу справи. Оскільки судова система – це перш за все формальності. Величезне число дрібних і великих формальностей, щоб тримати весь процес в правовому руслі незалежно від специфіки обставин, фігурантів, завдань і т.п. Отже, ще раз висновок: співробітники НАБУ своїми діями навмисно заклали основу під розвал можливої справи/справ проти Романа Насірова. Ваші висновки збігаються з моїми?", – резюмував він.

Користувачі прокоментували публікацію Голобуцького.

Назар Дорош: "Думаю все йде про написане сценарії !!!! НАБУ прийде КАПУТ !!!!"

Тетяна Висоцька: "На тому і стоїть вся правоохоронна система. Видимість роботи є (дорікнути нема в чому), але насправді грають в піддавки, щоб судді сильно не морочилися: "недотримання процедури і далі не їде, виходь".

Pavel Pyrkov: "По-перше, судячи по повній відсутності реакції людей на відео - не факт, що голос за кадром - не накладення після того, як знято відео. По-друге, по КПК, в даній ситуації, представлятися співробітники повинні перед затриманням і не незрозуміло кому, а особі яка затримується, або його адвокатам. Тобто дружину вони мали право послати на цілком законних підставах. Більш того, після затримання вони не зобов'язані ні представлятися ні тим більше показувати документи кому б то не було, за винятком адвокатів затриманого, затриманого, або представників інших правоохоронних органів. Крім того, якщо у дружини Насірова були підозри в тому, що її чоловіка взяли співробітники НАБУ, вона цілком могла викликати патрульних, щоб вони перевірили документи у "підозрілих осіб". П.С. Хренова у вас зрада виходить. ППС. На нашу КПК процесуальне порушення при затриманні - підстава для скасування запобіжного заходу, а ні як не для зняття звинувачень. Не плутайте нашу реальність, з американськими фільмами".

При цьому спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що в Антикорупційної прокуратурі зроблять все можливе, щоб Насірова найближчим часом суд встановив запобіжний захід.

"Ми будемо вживати всіх заходів, передбачених кримінально-процесуальним законом, для забезпечення проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному сьогодні або завтра, в передбачені законом терміни, в тому числі за участю підозрюваного через засоби відеозв'язку", – заявив Назар Холодницький.

Нагадаємо, що Роман Насіров нібито пережив інфаркт прямо перед врученням підозр у причетності до "газової справи" побіжного нардепа Олександра Онищенка і заподіянні державі збитків в 2 млрд грн.



Як повідомляв ONLINE.UA, нардеп Андрій Журжій заявляв, що медичне обстеження Романа Насірова спростувало чутки про пережите ним інфаркті.



Слідчі дії стосовно голови ДФС проводяться в рамках розслідування проти збіглого народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного в розкраданні майна компанії "Укргазвидобування".



Роману Насірова інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем. На думку слідства, голова ДФС завдав збитків державі в розмірі 2 млрд грн.