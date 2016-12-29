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Затриманому окупантами українцю у камеру ізолятора викликали "швидку"

00:49, сьогодні 228 Читать новость на русском
Активіст Володимир Балухов
Активіст Володимир Балухов / Україна молода

В ізолятор тимчасового утримання в смт Роздольне до українського активіста Володимира Балухова викликали медиків.

Про це повідомила дружина активіста Наталія Балух, пише "Кримська правозахисна група".

За її словами, діагнозу лікарі не повідомили, але Наталія отримала від медиків список ліків, у якому є таблетки для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, антибіотики, препарати від риніту та кашлю.

Нам не дали поспілкуватися. Він дуже схуд,
– сказала вона.

Чи передали препарати Володимиру, дружина не знає.

Нагадаємо, у листопаді у Роздольненському районі Криму фермер Володимир Балухов перейменував свою вулицю на вулицю Героїв Небесної сотні, а також вивісив прапор України.

Згодом його затримали працівники Федеральної служби Росії.

Теги: Україна Україна-Росія Здоров'я Новини Криму Анексія Криму Лікування
Джерело: 24 Канал
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