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Завершилась зустріч Порошенка з верхівкою політичної еліти

22:32, сьогодні 585 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

В Адміністрації Президента завершилася зустріч Президента Петра Порошенка з керівниками фракцій та груп у Верховній Раді.

Про це повідомляє УНН.

Під час цієї зустрічі обговорили, зокрема, ситуацію з черговим траншем МВФ.

"Нам треба обмінятися думками щодо ситуації, яка склалася в країні і яка виникла у світі у зв’язку з відповідною реакцією МВФ. Думаю, було б корисно провести відповідні консультації", — заявив Порошенко.

Також Порошенко наголосив, що сподівається – ця зустріч сприятиме стабілізації ситуації, зокрема, під час сесійного тижня.

Нагадаємо, МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 мільярд гривень. Черговий транш мав надійти 20 березня.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Транш МВФ МВФ
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