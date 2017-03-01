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Заяви Трампа щодо Криму стали жорстокішими після запитання про його стосунки з Путіним, – Рот

03:32, сьогодні 684 Читать новость на русском
Заяви Трампа щодо Криму стали жорстокішими після запитання про його стосунки з Путіним, – Рот

Виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот роз’яснює, з чим пов'язана різка зміна настоїв Президента США Дональда Трампа у ставленні до російського лідера Володимира Путіна.

На його думку, таким чином Трамп намагається дистанціювати себе від тієї загальної думки, що Путін має на нього вплив. Про це Кеннет Рот розповів в інтерв'ю DW.

Путін виявився одним з небагатьох світових лідерів, якого Трамп не критикував. Усім цікаво, що ж Путін має на Трампа? Що за цим стоїть? Що змушує Трампа бути таким люб'язним до Путіна, незважаючи на причетність того до масових вбивств цивільних у Сирії, незважаючи на агресію Путіна в Україні, незважаючи на руйнування громадянського суспільства в Росії. Немає відповіді на це. Тому всі хочуть з'ясувати, якими є відносини між Трампом і Кремлем. І саме в світлі пошуку відповідей на ці запитання нині багато уваги до того, як Трамп ставиться до України. І ми бачимо, як стали дещо жорсткішими заяви Трампа, зокрема щодо Криму, - саме після того, як постали усі ці запитання про стосунки з Путіним,
– зазначив виконавчий директор Human Rights Watch.

Однак Кеннет Рот зазначив, що поки важко остаточно визначити, чи це трансформація політики Трампа, чи його захисна реакція на закиди, що він маріонетка Путіна.

Читайте також: В Москве еще не осознали, что выбор Трампа только ухудшил их положение, – Пионтковский

До слова, Трамп розповів, коли востаннє дзвонив у Росію.

Теги: Політика Дональд Трамп США
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