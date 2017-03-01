Заяви Трампа щодо Криму стали жорстокішими після запитання про його стосунки з Путіним, – Рот

Виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот роз’яснює, з чим пов'язана різка зміна настоїв Президента США Дональда Трампа у ставленні до російського лідера Володимира Путіна.

На його думку, таким чином Трамп намагається дистанціювати себе від тієї загальної думки, що Путін має на нього вплив. Про це Кеннет Рот розповів в інтерв'ю DW.

Путін виявився одним з небагатьох світових лідерів, якого Трамп не критикував. Усім цікаво, що ж Путін має на Трампа? Що за цим стоїть? Що змушує Трампа бути таким люб'язним до Путіна, незважаючи на причетність того до масових вбивств цивільних у Сирії, незважаючи на агресію Путіна в Україні, незважаючи на руйнування громадянського суспільства в Росії. Немає відповіді на це. Тому всі хочуть з'ясувати, якими є відносини між Трампом і Кремлем. І саме в світлі пошуку відповідей на ці запитання нині багато уваги до того, як Трамп ставиться до України. І ми бачимо, як стали дещо жорсткішими заяви Трампа, зокрема щодо Криму, - саме після того, як постали усі ці запитання про стосунки з Путіним,

– зазначив виконавчий директор Human Rights Watch.

Однак Кеннет Рот зазначив, що поки важко остаточно визначити, чи це трансформація політики Трампа, чи його захисна реакція на закиди, що він маріонетка Путіна.

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До слова, Трамп розповів, коли востаннє дзвонив у Росію.