Зброя, боєприпаси й бідон конопель: поліція зібрала "врожай" в Чернігові

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Співробітники поліції виявили у жителів Ніжина Чернігівської області при обшуках 15 кілограмів конопель, а також зброю і боєприпаси.
Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області. Оперативники кримінальної поліції Ніжинського відділу отримали інформацію, що один з місцевих жителів незаконно зберігає зброю, а інший – наркотики.
В ході проведення санкціонованого обшуку, в будинку одного з підозрюваних було вилучено бідон, відро і поліетиленові пакети, наповнені висушеною подрібненою коноплею. Загальна маса наркотику склала близько 15 кілограмів.
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Раніше чоловік вже мав проблеми з законом. Під час обшуку в іншого місцевого жителя поліцейські виявили зброю та боєприпаси: гвинтівку Мосіна, обріз такої ж гвинтівки, понад півтори сотні патронів калібру 7,62 міліметра до автомата і снайперської гвинтівки, а також різні запчастини для гвинтівок і ручні димові гранати. Триває досудове розслідування.