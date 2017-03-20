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Жартувати і позичати гроші треба раптово: ТОП-12 найяскравіших цитат Девіда Рокфеллера

19:08, сьогодні 616 Читать новость на русском
Правила життя Девіда Рокфеллера
Правила життя Девіда Рокфеллера / Getty images

20 березня стало відомо, що у Нью-Йорку на 102-му році життя помер відомий у всьому світі американський мільярдер Девід Рокфеллер.

До останніх днів життя його вважали одним із найвпливовіших людей планети.

Пропонуємо ТОП-12 правил життя Девіда Рокфеллера.

Чистий розум і свіжі ідеї – ось найблагодатніший грунт для зростання доходів, а натхнення – найкраща мотивація для успішного бізнесу.

Про цінності

"Одного разу адвокат нашої родини сказав: "Дві найдорожчі речі, які може дозволити собі Рокфеллер: піти в політику чи розлучитися".

Мені відомі такі способи робити гроші, про які ви й гадки не маєте. Спосіб "добре і цілодобово робити важку роботу" ніколи не веде до справжнього успіху.

"Уміння поводитися з людьми – це товар, який можна купити".

"Я ніколи не сердився, хоча іноді був стурбований".

Подорожі формували мене так само, як освіта.

Про принципи

"Жартувати і позичати гроші потрібно раптово".

Я глибоко переконаний, що найбільш успішні ділові зв'язки ґрунтуються на довірі, взаєморозумінні і відданості — тих же рисах, без яких неможлива близька дружба.

"Ніхто не повинен відчувати провину за те, що робить гроші".

Про прізвище

"Прізвище Рокфеллер може бути перевагою... На мої телефонні дзвінки відповідають частіше. Але через нього ж іноді люди ставляться до мене підозріліше, скептичніше, ніж до інших. Вони вважають, що я чогось досяг завдяки прізвищу, а не власним зусиллям".

Тому, хто хоч трохи виділяється з натовпу, потрібно бути товстошкірим.

"Для мене мистецтво – одне з найбільших джерел задоволення".

Вранці 20 березня на 102-му році життя Девід Рокфеллер помер.

Теги: США Політика гроші Втрати
Джерело: 24 Канал
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