Жиріновський погрожує розстріляти та повішати представників партії Путіна

Опальний російський парламентар Володимир Жиріновський жорстко проїхався по членам партії "Єдина Росія", лідером якої є президент РФ Володимир Путін.

Так, голові ліберально-демократичної партії не сподобалась підмосковна влада.

За його словами, Московська область є кримінальною, а депутати від "Єдиної Росії" – підкупленими.

"І вас під суд віддамо. У березні наступного року в'їду в Кремль, я вас буду розстрілювати та вішати, сволото та негідники", – наголосив Жиріновський.

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