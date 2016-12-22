Житель Львівщини намагався прорватися через кордон на автомобілі

Після того, як автомобіль 45-літнього жителя Львівщини відправили на поглиблений огляд на пункті пропуску на кордоні з Польщею, він вирішив прорватися через пункт пропуску.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, прикордонники вирішили детальніше оглянути мікроавтобус Volkswagen 45-літнього водія.

Замість того, щоб скерувати авто у бокс поглибленого огляду, він попрямував на виїзд з пункту пропуску, вдався до небезпечного маневру, в результаті чого не впорався із керуванням та вдарив автівку іншого подорожуючого,

– повідомили прикордонники.

Порушника одразу ж було затримано. Під час обшуку в його автомобілі не було виявлено жодних заборонених до ввезення в Україну товарів та предметів.

Сам чоловік пояснив свої дії знервованістю та необачністю.

Незважаючи на відсутність можливої контрабанди, "необачного" водія, притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення режиму в пункті пропуску.

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