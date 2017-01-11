Житель Миколаєва нашпигував квартиру зброєю

У Миколаєві 42-річний чоловік зберігав вогнепальну і холодну зброю в різних кутках свого помешкання.

Як повідомили в патрульній поліція Миколаєва, вночі поліцію викликала прийомна дочка чоловіка. Вона розповіла, що вітчим ображав її маму. А коли дівчина спробувала заступитись – почав принижувати і її.

Дівчина також розповіла, що боїться вітчима, оскільки він зберігає зброю по всьому дому, та запросила поліцейських всередину, щоб це продемонструвати.

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Після огляду квартири побачили предмети, схожі на пістолет, обріз рушниці та набої. В інших місцях – предмети, схожі на ножі.