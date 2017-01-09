Жителі Землі зможуть побачити дивовижне космічне явище

Жителі Землі зможуть неозброєним оком спостерігати за народженням нової зірки. Але побачити це явище можна буде у 2022 році.

Станеться це в результаті зіткнення двох інших зірок, пише Times.

За інформацією дослідження американського астронома Ларрі Молнара, нове небесне тіло з'явилося ще в третьому столітті нашої ери, проте світло від спалаху добиралося до Землі майже 1 800 років.

Нова зірка з'явиться на певний час у сузір'ї Лебедя. Спалах може бути настільки сильним, що стане на кілька днів одним із найяскравіших об'єктів на нічному небі.

За словами Молнара, жителі Землі зможуть спостерігати за подією у 2022 році, але передбачена похибка в кілька років.

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