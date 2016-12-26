Жителів одного з американських міст евакуювали через обвал

У США мешканцям 20 будинків терміново довелося покинути власні домівки.

Евакуацію проводять через загрозу обвалу. Один із будинків уже частково провалився в яму. Його стіни тріснули.

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Інцидент стався в містечку неподалік Детройта. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. У місті можливий колапс через проблеми із каналізацією. Також, влада обмежила рух і вулицею, де є загроза обвалу. Адже вона теж може піти під землю.

Електропостачання – нема. Газу – нема. Води – теж. Ми зараз намагаємося переробити маршрут. Аби мешканці могли хоча б забрати найнеобхідніші речі зі своїх домівок. Адже схоже на те, що вони будуть поза домом ще певний час,

– Джо Ніколс, мер міста Фразер.